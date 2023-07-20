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Сегодня, 07:41

Махрез перейдет в «Аль-Ахли» к концу недели

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Манчестер Сити» Рияд Махрез близок к переходу в «Аль-Ахли».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже обмениваются документами по трансферу 32-летнего алжирца и хотят закрыть сделку к концу недели. Махрез пройдет медосмотр для саудовского клуба в течение суток.

Ранее информировалось, что «Аль-Ахли» готов предложить вингеру 46 миллионов евро в год.

Алжирский футболист в сезоне-2022/23 провел за «Сити» 47 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Рияд Махрез
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Манчестер Сити
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