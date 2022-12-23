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Сегодня, 01:30

Махрез о победе над «Ливерпулем»: «Мы были очень хороши и заслужили победу»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез подвел итоги 1/8 финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (3:2).

«Всегда приятно забивать и помогать команде побеждать. В целом, мы были очень хороши и заслужили победу. Все вернулись с очень хорошим настроением и готовыми начать все заново. Это был сложный соперник для старта.

В Кубке лиги мы обыграли «Челси» и «Ливерпуль», так что посмотрим, кто станет следующим соперником. Но мы будем рассматривать игру за игрой и сконцентрируемся на следующем матче АПЛ, которая на данный момент является для нас самой важной», — приводит слова Махреза Sky Sports.

В составе хозяев отличились Эрлин Холанн, Рияд Махрез и Натан Аке. Гости ответили точными ударами Фабиу Карвалью и Мохамеда Салаха.

В 1/4 финала пробились «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Лестер», «Ньюкасл», «Саутгемптон», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест» и «Чарльтон», который представляет третий по силе дивизион Англии. Четвертьфинальные пары определятся после жеребьевки.

Рияд Махрез
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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