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Сегодня, 03:47

Махрез считает, что «Манчестер Сити» заслужил победу над «Тоттенхэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Рияд Махрез (справа).
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:2) в матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Думаешь обо всем на свете, когда проигрываешь после первого тайма. Думаю, мы хорошо сыграли в первом тайме. Все, что было против нас — это два пропущенных мяча. Мы уже делали это раньше и сделали сегодня — отыгрались после 0:2. Мы показали, что и кто мы есть, и нам еще, конечно, немножко повезло. Мы заслужили победу», — цитирует BBC Махреза.

«Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке — 33 очка.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

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1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Рияд Махрез
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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Гюндоган прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ