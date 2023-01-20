Махрез считает, что «Манчестер Сити» заслужил победу над «Тоттенхэмом»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:2) в матче 7-го тура чемпионата Англии.
«Думаешь обо всем на свете, когда проигрываешь после первого тайма. Думаю, мы хорошо сыграли в первом тайме. Все, что было против нас — это два пропущенных мяча. Мы уже делали это раньше и сделали сегодня — отыгрались после 0:2. Мы показали, что и кто мы есть, и нам еще, конечно, немножко повезло. Мы заслужили победу», — цитирует BBC Махреза.
«Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке — 33 очка.
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Основные источники исследования