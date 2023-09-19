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Сегодня, 09:51

Мак Аллистер: «Намерены вернуть «Ливерпуль» в Лигу чемпионов»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер поделился мнением по поводу выступления мерсисайдцев в Лиге Европы.

«Мы намерены вернуть этот клуб в Лигу чемпионов. Мы стараемся идти шаг за шагом, а там будет видно, что приготовило нам будущее. Но, конечно, в «Ливерпуле», таком большом клубе, ты будешь стремиться бороться за все трофеи», — цитирует Мак Аллистера сайт «Ливерпуля».

21 сентября команда Юргена Клоппа сыграет в первом матче группового этапа Лиги Европы с командой ЛАСК на выезде.

Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
Алексис Макаллистер
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Нот. Форест 5 2 1 2 7-7 7
9
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
10
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
11
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
12
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 4 0 1 3 4-12 1
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
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37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 1 : 3
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 3 : 1
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 1 : 0
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 2 : 1
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 1 : 3
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 1 : 0
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 0 : 0
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 0 : 1
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 1 : 1
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