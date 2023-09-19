Мак Аллистер: «Намерены вернуть «Ливерпуль» в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер поделился мнением по поводу выступления мерсисайдцев в Лиге Европы.

«Мы намерены вернуть этот клуб в Лигу чемпионов. Мы стараемся идти шаг за шагом, а там будет видно, что приготовило нам будущее. Но, конечно, в «Ливерпуле», таком большом клубе, ты будешь стремиться бороться за все трофеи», — цитирует Мак Аллистера сайт «Ливерпуля».

21 сентября команда Юргена Клоппа сыграет в первом матче группового этапа Лиги Европы с командой ЛАСК на выезде.