Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:42

Мак Аллистер прокомментировал слухи о переходе в «Реал»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер высказался о возможном интересе со стороны «Реала».

«Я вижу новости и слышу разные слухи, но самое главное — то, что происходит здесь и сейчас. Неважно, насколько я нравлюсь какому-то клубу. Если в ближайшем матче я сыграю плохо, их интерес сразу исчезнет», — заявил аргентинец в интервью TyC Sports.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 46 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, записав на свой счет 6 голов и 5 голевых передач. Его контракт с мерсисайдским клубом действует до 2028 года, а текущая рыночная стоимость, согласно данным Transfermarkt, оценивается в 90 миллионов евро.

ФК Ливерпуль
ФК Реал
Читайте также
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Житель Великого Новгорода рассказал о жестоких порядках в местной ОПГ
Почему главного русофоба спортивного мира назвали «клиническим идиотом»
«Лацио» недоволен серией А из-за переносов матчей после смерти папы римского
В Киеве раскрыли итоги встречи в Лондоне по конфликту на Украине
Кардиолог назвал первый признак проблем с сердцем
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя