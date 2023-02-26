Макаллистер: «В АПЛ Месси тоже был бы лучшим, без сомнения»

Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер высказался о том, как его партнер по национальной команде Лионель Месси показал бы себя в АПЛ.

«В АПЛ Месси тоже был бы лучшим, без сомнения. Не думаю, что ему было бы слишком трудно. Чемпионат мира — самый сложный турнир. И Месси показал, насколько он хорош. Он продемонстрировал, насколько он важен для команды. В Аргентине мы ему очень благодарны, мы гордимся им. Мы понимаем, что стали чемпионами благодаря ему», — цитирует Мак Аллистера Daily Mail.

На мировом первенстве в Катаре Месси сыграл 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи, вместе с командой он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец признан лучшим игроком турнира.

В текущем сезоне он провел 27 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач.