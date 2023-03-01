Макаллистер: «Хочу, чтобы мой следующий клуб тоже был из АПЛ»

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер заявил, что не готов покидать чемпионат Англии в ближайшее время.

«В данный момент я наслаждаюсь от своего нахождения в «Брайтоне». Я не думаю сейчас о своем будущем. Если я и покину «Брайтон», что я хотел бы, чтобы мой следующий клуб тоже был в АПЛ», — приводит слова Макаллистер журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 24-летний аргентинец провел за английскую команду 22 матча и забил 7 голов.

Его действующее соглашение с «Брайтоном» рассчитано до лета 2025 года.