Макгрегор хочет купить «Ливерпуль»

Сегодня, 11:31
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал о желании приобрести «Ливерпуль».
«Купить «Ливерпуль»? С удовольствием. Как только я услышал о возможной продаже, я запросил информацию об этом. Какой поворот событий! Какой клуб!» — написал Макгрегор в Twitter.
Ранее сообщалось, что Макгрегор интересовался покупкой «Челси» и акций «Селтика».
В мае этого года Forbes оценил «Ливерпуль» более чем в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, что почти в 12 раз превышает сумму, за которую FSG приобрела клуб в 2010 году.