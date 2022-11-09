Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:31

Макгрегор хочет купить «Ливерпуль»

Сергей Разин
корреспондент
Конор Макгрегор.
Фото Reuters
Telegram Новости

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал о желании приобрести «Ливерпуль».

«Купить «Ливерпуль»? С удовольствием. Как только я услышал о возможной продаже, я запросил информацию об этом. Какой поворот событий! Какой клуб!» — написал Макгрегор в Twitter.

Ранее сообщалось, что Макгрегор интересовался покупкой «Челси» и акций «Селтика».

В мае этого года Forbes оценил «Ливерпуль» более чем в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, что почти в 12 раз превышает сумму, за которую FSG приобрела клуб в 2010 году.

ФК Ливерпуль
Конор Макгрегор
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экс-президент ФИФА Блаттер: США должны были принять ЧМ после России, выбор Катара — ошибка
Капризов врезал клюшкой по лицу знаменитому канадцу — его выгнали со льда
Отбросивший от себя гранаты ВСУ солдат оказался из Ленинградской области
NBC улучшил прогноз республиканцев на выборах в палату представителей
Киркоров ударил человека букетом на концерте
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Канчельскис: «Ливерпуль» не купил бы. Лучше «Эвертон»!»