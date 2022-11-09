Макгрегор хочет купить «Ливерпуль»

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал о желании приобрести «Ливерпуль».

«Купить «Ливерпуль»? С удовольствием. Как только я услышал о возможной продаже, я запросил информацию об этом. Какой поворот событий! Какой клуб!» — написал Макгрегор в Twitter.

Ранее сообщалось, что Макгрегор интересовался покупкой «Челси» и акций «Селтика».

В мае этого года Forbes оценил «Ливерпуль» более чем в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, что почти в 12 раз превышает сумму, за которую FSG приобрела клуб в 2010 году.