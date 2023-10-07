Мактоминей — о дубле в матче с «Брентфордом»: «Этот момент может стать одним из моих любимых на футбольном поле»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей прокомментировал дубль в матче 8-го тура АПЛ с «Брентфордом» (2:1).

«Было очень громко, болельщики кричали так, что я не мог нормально слышать. Вероятно, Эрик тен Хаг сказал что-то вроде: «Давай, забей», что я и сделал. Этот момент может стать одним из моих любимых на футбольном поле. Два гола были невероятными, но я просто рад, что могу внести свой вклад в команду и показать людям, что я могу это сделать», — заявил Мактоминей.

«Манчестер Юнайтед» в этой встрече уступал «Брентфорду» со счетом 0:1, однако дубль Мактоминея в добавленное время принес «красным дьяволам» победу. Команда Эрика тен Хага на данный момент занимает 9-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков.