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Сегодня, 19:50

Мактоминей — о дубле в матче с «Брентфордом»: «Этот момент может стать одним из моих любимых на футбольном поле»

Алина Савинова
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей прокомментировал дубль в матче 8-го тура АПЛ с «Брентфордом» (2:1).

«Было очень громко, болельщики кричали так, что я не мог нормально слышать. Вероятно, Эрик тен Хаг сказал что-то вроде: «Давай, забей», что я и сделал. Этот момент может стать одним из моих любимых на футбольном поле. Два гола были невероятными, но я просто рад, что могу внести свой вклад в команду и показать людям, что я могу это сделать», — заявил Мактоминей.

«Манчестер Юнайтед» в этой встрече уступал «Брентфорду» со счетом 0:1, однако дубль Мактоминея в добавленное время принес «красным дьяволам» победу. Команда Эрика тен Хага на данный момент занимает 9-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков.

Источник: https://www.reuters.com/sports/soccer/mctominay-late-late-show-man-united-sink-brentford-2023-10-07/?rpc=401&
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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