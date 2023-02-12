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Сегодня, 17:50

Малуда считает, что работа Грановской вдохновляет людей

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Челси» Флоран Малуда в интервью «СЭ» сообщил, что до сих пор общается с футбольным менеджером Мариной Грановской.

«Немного поддерживаю контакт с Грановской. Но то, что она сделала, может быть вдохновением для людей, которые вовлечены в футбол. Я желаю ей всего самого лучшего. Она была настоящим лидером. Не знаю, какой ее следующий шаг в карьере. Надеюсь, у нее все будет хорошо», — сказал Малуда «СЭ».

После приобретения Абрамовичем «Челси» Грановская переехала в Лондон в 2003 году. С 2010 года выступала в качестве представителя владельца в клубе, участвуя в заседаниях совета директоров. С 2014 по 2022 год занимала пост директора «Челси».

Роман Абрамович. «Абрамович сделал «Челси» сексуальным. Было тяжело наблюдать за его уходом из клуба». Откровенный Малуда

Флоран Малуда
ФК Челси
Марина Грановская
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