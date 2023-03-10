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Сегодня, 17:26

Малуда: «Я хотел бы, чтобы «Челси» подписал контракт с Мбаппе»

Мария Гусева
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Бывший нападающий «Челси» Флоран Малуда заявил, что хотел бы, чтобы форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе перешел в лондонский клуб.

«Я хотел бы, чтобы «Челси» подписал контракт с Мбаппе, я думаю, клуб должен выбирать лучших игроков, таких как он. Особенно, когда я вижу, сколько «Челси» тратит на других. Все зависит от его желания прийти в клуб, но мы должны выбирать таких топ-игроков и строить команду вокруг него. Это было бы моей мечтой — построить вокруг Мбаппе команду с молодыми игроками. Он выиграл много трофеев и жаждет большего, так что «Челси» должен искать такого игрока. Согласится ли Мбаппе перейти в «Челси»? Все возможно! Это больше, чем просто подготовка предложения с большими деньгами», — цитирует Goal Малуда.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контракт 24-летнего француза рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче за клуб во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
Флоран Малуда
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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