Мама Магуайра — о критике сына: «Никому не пожелаю таких издевательств, это выходит за рамки футбола»

Зои Магуайр, мама защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайра, высказалась о критике в адрес ее сына.

«Как мама, я вижу негативные и оскорбительные комментарии о моем сыне от фанатов, экспертов и СМИ. Это позорно и абсолютно неприемлемо для любой сферы жизни, не говоря о том, кто борется за честь клуба и страны.

Я понимаю, что в футбольном мире есть взлеты и падения, положительные и отрицательные стороны, но то, что получает Харри, выходит далеко за рамки футбола. Для меня ненормально видеть то, через что он проходит. Мне бы не хотелось видеть, как другие игроки или родители проходят через подобное.

У Харри огромное сердце, он сильный морально и может справиться с этим так, как другие, возможно, не смогут. Я никому не желаю таких издевательств», – написала мама футболиста в социальных сетях.

Ранее 30-летнего защитника поддержал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. В матче со сборной Шотландии (3:1) фанаты соперника иронично аплодировали защитнику за каждое действие на поле, а английские болельщики раскритиковали его за автогол.