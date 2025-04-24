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Сегодня, 17:09

«Ман Сити» готов заплатить 200 миллионов евро «Реалу» за Беллингема и Камавинга

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил желание, чтобы его клуб приобрел полузащитников «Реала» Джуда Беллингема и Эдуарду Камавинга грядущим летом, сообщает Defensa Central.

По информации источника, «Манчестер Сити» готов предложить «Реалу» 200 миллионов евро за подписание футболистов: 150 миллионов евро за Беллингема и 50 миллионов евро за Камавинга.

В текущем сезоне Беллингем провел 46 матчей, забив 13 голов и отдав 13 результативных передач. Камавинга провел 34 матча, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами.

Однако, как подчеркивает источник, маловероятно, что «Реал» согласится продать этих игроков. Ранее Гвардиола уже выражал желание видеть Беллингема и Камавинга в своем клубе, но футболисты предпочли остаться в «Реале».

Джуд Беллингем
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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