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Сегодня, 17:19

«Ман Сити» хочет приобрести двух игроков «Ювентуса»

Камила Абдурахманова
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«Манчестер Сити» активно интересуется 25-летним левым защитником «Ювентуса» Андреа Камбьязо и 27-летним вратарем туринского клуба Микеле Ди Грегорио, сообщает Tuttosport.

По данным источника, «Манчестер Сити» может заплатить за Камбьязо 70 миллионов евро. Стоимость Ди Грегорио оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Текущий контракт Камбьязо с клубом действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провел 37 матчей, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи.

Контракт Ди Грегорио с «Ювентусом» также рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста — 18 миллионов евро. Голкипер провел в текущем сезоне 74 матча, пропустив 72 мяча и отыграв 32 «сухих» матча.

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ФК Манчестер Сити
ФК Ювентус
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