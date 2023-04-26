Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:00

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прямая трансляция матча 33-го тура АПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн и защитник «Арсенала» Роб Холдинг.
Эрлин Холанн и Роб Холдинг.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

В среду, 26 апреля «Манчестер Сити» примет «Арсенал» на своем поле в матче 33-го тура английской премьер-лиги.

Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в 22.00 (мск). Официально видеотрансляция матча не будет доступна на территории России, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи на этой странице.

В матче первого круга, который состоялся 15 февраля, «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 75 очками в 32 матчах, «Манчестер Сити» идет на второй строчке с 70 очками в 30 играх.

&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;. «Манчестер Сити» — «Арсенал»: кто выиграет матч за чемпионство? Онлайн-трансляция
Англия. Премьер-лига. 33-й тур
26 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Арсенал

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Косторная: «В группе Тутберидзе конвейер, результаты добываются любыми методами»
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канте летом может перейти в «Арсенал»