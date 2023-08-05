В воскресенье, 6 августа, состоится матч за Суперкубок Англии, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 18:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» попал в Суперкубок Англии, выиграв премьер-лигу. «Арсенал» получил возможность взять первый трофей сезона благодаря второму месту в минувшем чемпионате — обладателем национального Кубка также стала команда из Манчестера.

Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль». Больше всех побед у «Манчестер Юнайтед» — 21 раз. По 16 титулов в активе «Арсенала» и «Ливерпуля». У «Манчестер Сити» шесть трофеев.

Следить за ходом матча в эфире российских телеканалов не получится, так как официальных трансляций встречи не запланировано. Наблюдать за игрой можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

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