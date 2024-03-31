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Сегодня, 10:30

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: во сколько начало и где смотреть матч АПЛ

Матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» пройдет 31 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Арсенала» Мартин Эдегор.
Мартин Эдегор.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» и «Арсенал» встретятся в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу 31 марта. Игра пройдет в городе Манчестер на стадионе «Этихад». Начало — в 18.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Ман Сити» — «Арсенал» будет доступна в тематических сообществах во «ВКонтакте». Варианты для просмотра игры АПЛ в прямом эфире — первый, второй и третий.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий встречи «Манчестер Сити» — «Арсенал». В матч-центре на нашем сайте также можно ознакомиться с ключевыми моментами игры 30-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы после 28 туров идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 63 баллами. «Арсенал» Микеля Артеты располагается на первой строчке после 28 матчей с 64 набранными очками.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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