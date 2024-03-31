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31 марта, 17:30

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в матче 30 тура АПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.
Кевин Де Брейне.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу 31 марта сыграет с лондонским «Арсеналом». Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию поединка «Манчестер Сити» — «Арсенал» можно будет бесплатно в соцсети «ВКонтакте». В прямом эфире игру 30-го тура АПЛ покажут в тематических сообществах. Приводим ссылки с трансляциями — 1-й вариант / 2-й вариант / 3-й вариант.

«СЭ» для своих читателей проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов игры «Манчестер Сити» — «Арсенал». В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния.

«Манчестер Сити» с Хосепом Гвардиолой набрал 63 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» Микеля Артеты с 64 баллами лидирует в чемпионате Англии.

В последний раз команды встречались 8 октября 2023 года. Тогда в восьмом туре АПЛ «Арсенал» на своем поле победил «Ман Сити» со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий лондонцев Габриэл Мартинелли.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
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