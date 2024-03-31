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Англия

31 марта, 20:24

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью

Руслан Минаев
Габриэль и Эрлин Холанн.
Фото AFP
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«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 30-м туре АПЛ — 0:0. Встреча проходила на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

Матч первого круга сезона-2023/24 в Лондоне завершился победой «Арсенала» со счетом 1:0.

«Горожане» под руководством Хосепа Гвардиолы впервые потеряли очки в домашнем матче с «канонирами» в АПЛ. В предыдущих семи играх было семь побед.

«Манчестер Сити» набрал 64 очка и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 65 очками — на второй строчке. Лидирует в чемпионате Англии «Ливерпуль» (67), который обыграл «Брайтон» (2:1) 31 марта.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
31 мар, 18:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
0:0
Арсенал
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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