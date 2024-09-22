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«Манчестер Сити» на 90+8-й минуте ушел от поражения в матче с «Арсеналом»

Алина Савинова
22 сентября. «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче АПЛ (2:2).
Фото Reuters
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«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 5-го тура чемпионата Англии — 2:2.

Первый гол в игре забил форвард хозяев Эрлин Холанн, который отличился на 9-й минуте. На 22-й минуте Риккардо Калафьори сравнял счет, а в добавленное к первому тайму время Габриэль вывел лондонскую команду вперед. «Горожане» ушли от поражения благодаря голу Джона Стоунза на 90+8-й минуте.

На 45+8-й минуте нападающий «Арсенала» Леандро Троссард получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Команда Микеля Артеты продлила беспроигрышную серию до шести матчей во всех турнирах. После этой игры лондонцы с 11 очками располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

«Ман Сити» также не проиграл ни одной встречи в нынешнем сезоне. «Горожане» с 13 баллами лидируют в чемпионате Англии.

Англия. Премьер-лига. 5-й тур
22 сент, 18:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:2
Арсенал
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити

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