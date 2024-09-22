«Манчестер Сити» и «Арсенал» встретятся в матче 5-го тура чемпионата Англии по футболу в воскресенье, 22 сентября. Игра состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Манчестер Сити» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официальных трансляций матчей АПЛ в России нет. В прямом эфире игру бесплатно можно смотреть в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

В истории очных противостояний на уровне АПЛ соперники встречались 38 раз. Горожане одержали 19 побед, лондонский клуб был сильнее 11 раз. Еще восемь игр завершились вничью.

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