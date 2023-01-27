Сегодня, 22:07
В матче четвертого раунда Кубка Англии встретятся «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Стали известны составы на эту встречу.
«Манчестер Сити»: Ортега, Льюис, Стоунз, Аканджи, Аке, Гюндоган, Родри, Де Брейне, Грилиш, Махрез, Холанн.
Запасные: Эдерсон, Уокер, Диаш, Филлипс, Канселу, Ляпорт, Альварес, Силва, Палмер.
«Арсенал»: Тернер Томиясу, Холдинг, Габриэл, Тирни, Джака, Парти, Виейра, Троссард, Сака, Нкетиа.
Запасные: Рэмсдейл, Уайт, Зинченко, Салиба, Кивер, Локонга, Эдегор, Маркиньос, Мартинелли.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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