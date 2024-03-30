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30 марта, 18:30

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: время начала и где смотреть трансляцию матча АПЛ

Матч АПЛ «Ман Сити» — «Арсенал» начнется в 18.30 31 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» 31 марта на домашнем стадионе «Этихад» примет лондонский «Арсенал» в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра в городе Манчестер начнется в 18.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Арсенал» можно будет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант, 2-й вариант и 3-й вариант. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов матча 30-го тура АПЛ.

В матч-центре «СЭ» пройдет онлайн-трансляция формальных событий противостояния «Манчестер Сити» и «Арсенала».

«Ман Сити» главного тренера Хосепа Гвардиолы идет на третьем месте в АПЛ с 63 очками. «Арсенал» Микеля Артеты после 28 туров лидировал в турнирной таблице чемпионата с 64 баллами.

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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