«Манчестер Сити» 31 марта на домашнем стадионе «Этихад» примет лондонский «Арсенал» в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра в городе Манчестер начнется в 18.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Арсенал» можно будет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант, 2-й вариант и 3-й вариант. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов матча 30-го тура АПЛ.

В матч-центре «СЭ» пройдет онлайн-трансляция формальных событий противостояния «Манчестер Сити» и «Арсенала».

«Ман Сити» главного тренера Хосепа Гвардиолы идет на третьем месте в АПЛ с 63 очками. «Арсенал» Микеля Артеты после 28 туров лидировал в турнирной таблице чемпионата с 64 баллами.

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