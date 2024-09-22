«Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» в 5-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 22 сентября. Матч пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало — в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Манчестер Сити» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной видеотрансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 4-х туров премьер-лиги горожане набрали 12 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Лондонский клуб с 10-ю баллами идет на пятой строчке чемпионата Англии.

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