Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:30

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: трансляция матча АПЛ начнется в 18.30

«Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» в чемпионате Англии 22 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрлин Холанн, игрок «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» в 5-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 22 сентября. Матч пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало — в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Манчестер Сити» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной видеотрансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 4-х туров премьер-лиги горожане набрали 12 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Лондонский клуб с 10-ю баллами идет на пятой строчке чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 5-й тур
22 сент, 18:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Арсенал

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Одинцово
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
Боксер Даниэль Дюбуа победил Энтони Джошуа и защитил титул IBF
Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ
Командиры 58-й армии готовы дать показания в суде по делу генерала Ивана Попова
Сегодня
Вчера
Неделя