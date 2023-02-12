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«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» и сократил отставание от «Арсенала» до 3 очков

«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии
Иван Шитик
Корреспондент
12 февраля. «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» — 3:1.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» на своем поле победил «Астон Виллу» в матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1.

Уже в первом тайме в составе «горожан» отличились Родри, Илкай Гюндоган и Рияд Марез, которых реализовал пенальти.

Во второй тайме за бирмингемцев забил нападающий Олли Уоткинс.

«Ман Сити» набрал 48 очков и вернулся на второе место, сократив отставание от лидирующего «Арсенала» до 3 очков. Правда, лондонцы провели на один матч меньше.

«Астон Вилла» идет на 11-й строчке в турнирной таблице (28 очков).

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
12 февр, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Астон Вилла

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
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