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22 апреля, 23:57

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» благодаря голу Нунеса на 90+4-й минуте

Камила Абдурахманова
Матеус Нунес.
Фото AFP
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«Манчестер Сити» дома обыграл «Астон Виллу» в матче 34-го тура АПЛ — 2:1.

На 7-й минуте полузащитник хозяев Бернарду Силва открыл счет. На 18-й минуте форвард гостей Маркус Рэшфорд реализовал пенальти.

На 80-й минуте судья отменил гол нападающего «Манчестер Сити» Омара Мармуша после вмешательства ВАР — египтянин попал в офсайд. Хавбек хозяев Матеус Нунес забил победный мяч на 90+4-й минуте встречи.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 61 очком. «Астон Вилла» идет на седьмой строчке с 57 очками.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.
22 апреля, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:1
Астон Вилла
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
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