«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» благодаря голу Нунеса на 90+4-й минуте

«Манчестер Сити» дома обыграл «Астон Виллу» в матче 34-го тура АПЛ — 2:1.

На 7-й минуте полузащитник хозяев Бернарду Силва открыл счет. На 18-й минуте форвард гостей Маркус Рэшфорд реализовал пенальти.

На 80-й минуте судья отменил гол нападающего «Манчестер Сити» Омара Мармуша после вмешательства ВАР — египтянин попал в офсайд. Хавбек хозяев Матеус Нунес забил победный мяч на 90+4-й минуте встречи.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 61 очком. «Астон Вилла» идет на седьмой строчке с 57 очками.