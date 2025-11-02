«Манчестер Сити» и «Борнмут» встретятся в чемпионате Англии

«Манчестер Сити» и «Борнмут» встретятся в матче 10-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 2 ноября. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прямая трансляция матча 10-го тура АПЛ (видео онлайн)

Следить за основными событиями и результатом игры «Манчестер Сити» — «Борнмут» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.

02 ноября, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)

В девяти турах чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 16 очков, «Борнмут» — 18.

В девятом туре «Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» со счетом 0:1, а «Борнмут» победил «Ноттингем Форест» — 2:0.