2 ноября, 16:35
«Манчестер Сити» и «Борнмут» встретятся в матче 10-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 2 ноября. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прямая трансляция матча 10-го тура АПЛ (видео онлайн)
Следить за основными событиями и результатом игры «Манчестер Сити» — «Борнмут» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В России отсутствуют официальные трансляции АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
В девяти турах чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 16 очков, «Борнмут» — 18.
В девятом туре «Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» со счетом 0:1, а «Борнмут» победил «Ноттингем Форест» — 2:0.