Англия. Новости
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
2 ноября, 16:35

«Манчестер Сити» — «Борнмут»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Манчестер Сити» и «Борнмут» встретятся в чемпионате Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Манчестер Сити» и «Борнмут» встретятся в матче 10-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 2 ноября. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прямая трансляция матча 10-го тура АПЛ (видео онлайн)

Следить за основными событиями и результатом игры «Манчестер Сити» — «Борнмут» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.
02 ноября, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Борнмут

В девяти турах чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 16 очков, «Борнмут» — 18.

В девятом туре «Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» со счетом 0:1, а «Борнмут» победил «Ноттингем Форест» — 2:0.

1
Футбол
ФК Борнмут
ФК Манчестер Сити
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
