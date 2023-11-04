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«Манчестер Сити» — «Борнмут»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Бесплатная видеотрансляция матча «Ман Сити» — «Борнмут» начнется в 18.00 мск 4 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Эрлин Холанн.
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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4 ноября «Манчестер Сити» на домашней арене «Этихад Стэдиум» примет «Борнмут» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча пройдет в субботу в городе Манчестер. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Манчестер Сити» — «Борнмут» будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями игры «Ман Сити» — «Борнмут» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Коллектив Хосепа Гвардиолы занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 24 баллами. «Борнмут» с шестью очками располагается на 17-й строчке.

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Футбол
ФК Борнмут
ФК Манчестер Сити
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