Дубль Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Борнмутом»

2 ноября, 21:29
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 3:1.
У хозяев дубль оформил Эрлин Холанн и еще один гол забил Нико О'Райли. Автором единственного забитого мяча гостей стал Тайлер Адамс.
«Ман Сити» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. У «Борнмута» 18 баллов и четвертая строчка. Команда прервала 8-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Англии.
В следующем туре горожане 9 ноября сыграют против «Ливерпуля», а «Борнмут» в этот же день встретится с «Астон Виллой».
oleg.bob
Холан велик!
03.11.2025