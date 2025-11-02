Видео
2 ноября, 21:29

Дубль Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Борнмутом»

Алина Савинова
Эрлин Холанн забивает гол в ворота «Борнмута».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 3:1.

У хозяев дубль оформил Эрлин Холанн и еще один гол забил Нико О'Райли. Автором единственного забитого мяча гостей стал Тайлер Адамс.

«Ман Сити» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. У «Борнмута» 18 баллов и четвертая строчка. Команда прервала 8-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Англии.

В следующем туре горожане 9 ноября сыграют против «Ливерпуля», а «Борнмут» в этот же день встретится с «Астон Виллой».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.
02 ноября, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Борнмут
1

  • oleg.bob

    Холан велик!

    03.11.2025

    Футбол
    ФК Борнмут
    ФК Манчестер Сити
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
