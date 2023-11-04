Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:58

Дубль Бернарду Силвы принес «Манчестер Сити» разгромную победу над «Борнмутом», Доку забил и отдал 4 голевые передачи

Игнат Заздравин
Корреспондент
Бернарду Силва.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Борнмут» в матче 11-го тура АПЛ — 6:1.

Дублем за «горожан» отметился Бернарду Силва, он забил на 33-й и 84-й минутах. Кроме того, за хозяев отличились Жереми Доку (30-я минута), Мануэль Аканджи (37-я), Фил Фоден (64-я) и Натан Аке (88-я).

Единственный гол «Борнмута» на счету Луиса Синистерры (74-я).

«Манчестер Сити» с 27 очками поднялся на первое место в АПЛ. «Борнмут» (6 очков) идет 17-м в турнирной таблице чемпионата Англии.

В параллельном матче «Кристал Пэлас» в гостях обыграл «Бернли» — 2:0. Победу лондонцам принесли голы Джеффри Шлуппа (22-я минута) и Тайрика Митчелла (90-я).

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
04 нояб, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
6:1
Борнмут
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
04 нояб, 18:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
0:2
Кристал Пэлас
Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Бернли
ФК Борнмут
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
«Вашингтон» дома проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ
Российские чиновники разносят Баха за двойные стандарты. Мы никогда не помиримся с МОК?
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бруну Фернандеш высказался в защиту Магуайра: «Он заслуживает уважения»

«Шеффилд» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ, обыграв «Вулверхэмптоном»