Дубль Бернарду Силвы принес «Манчестер Сити» разгромную победу над «Борнмутом», Доку забил и отдал 4 голевые передачи

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Борнмут» в матче 11-го тура АПЛ — 6:1.

Дублем за «горожан» отметился Бернарду Силва, он забил на 33-й и 84-й минутах. Кроме того, за хозяев отличились Жереми Доку (30-я минута), Мануэль Аканджи (37-я), Фил Фоден (64-я) и Натан Аке (88-я).

Единственный гол «Борнмута» на счету Луиса Синистерры (74-я).

«Манчестер Сити» с 27 очками поднялся на первое место в АПЛ. «Борнмут» (6 очков) идет 17-м в турнирной таблице чемпионата Англии.

В параллельном матче «Кристал Пэлас» в гостях обыграл «Бернли» — 2:0. Победу лондонцам принесли голы Джеффри Шлуппа (22-я минута) и Тайрика Митчелла (90-я).