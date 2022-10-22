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Сегодня, 18:55

Дубль Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном»

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты «Манчестер Сити».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» на своем поле в матче 13-го тура чемпионата Англии — 3:1.

У хозяев сделал дубль Эрлин Холанн, еще один мяч на счету Кевина Де Брейне. Единственный гол гостей забил Леандро Троссар.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками в 11 матчах, «Брайтон» идет на восьмой строчке с 15 очками в 11 играх.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
22 окт, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Брайтон

В параллельном матче «Эвертон» дома разгромил «Кристал Пэлас» — 3:0. У хозяев отличились Доминик Калверт-Льюин, Энтони Гордон и Дуайт Макнил.

«Эвертон» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками в 11 матчах, «Кристал Пэлас» идет на 12-й строчке с 13 очками в 11 встречах, уступая «Эвертону» по дополнительным показателям.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
22 окт, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
3:0
Кристал Пэлас

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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АПЛ: «Манчестер Сити» — «Брайтон», «Челси» — «МЮ» и другие матчи 13-го тура