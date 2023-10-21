«Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном» в матче 9-го тура чемпионата Англии 21 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Манчестер Сити» — «Брайтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам восьми туров английской премьер-лиги команда Пепа Гвардиолы занимает третье место в турнирной таблице с 18 очками. Клуб из Брайтон-энд-Хова располагается на шестой строчке с 16 баллами.

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