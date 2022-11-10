«Манчестер Сити» переиграл «Челси» в Кубке английской лиги

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче 1/16 финала Кубке английской лиги — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Этихад».

Первый тайм обошелся без голов. Во второй половине Рияд Марез открыл счет, а Хулиан Альварес удвоил преимущество хозяев.

Ранее из Кубка английской лиги вылетели «Тоттенхэм», «Арсенал», «Кристал Пэлас» и «Лидс».