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«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в 1/32 финала Кубка Англии

Иван Шитик
Корреспондент
8 января. «Манчестер Сити» — «Челси» — 4:0.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в 1/32 финала Кубка Англии со счетом 4:0.

«Горожане» забили три гола уже в первом тайме. Отличились вингер Рияд Махрез, нападающий Хулиан Альварес, который реализовал пенальти, а также полузащитник Фил Фоден.

Во втором тайме Махрез также реализовал пенальти и оформил дубль.

«Челси» одержал только одну победу в последних семи официальных матчах.

Ранее стало известно, что победитель этой пары выходит в 1/16 финала на победителя пары «Арсенал» — «Оксфорд».

Англия. Кубок. 1/32 финала
08 янв, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:0
Челси
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
3
0
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