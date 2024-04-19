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Сегодня, 19:15

«Манчестер Сити» — «Челси»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка Англии

Матч Кубка «Манчестер Сити» — «Челси» пройдет 20 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Челси» Коул Палмер.
Коул Палмер.
Фото AFP
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«Манчестер Сити» 20 апреля в Лондоне сыграет против «Челси» в полуфинале Кубка Англии по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли». Начало — в 19.15 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «Манчестер Сити» — «Челси» в прямом эфире можно будет в специальных сообществах в социальной сети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант для просмотра.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Манчестер Сити» — «Челси» с помощью матч-центра «СЭ».

В 1/4 финала Кубка Англии «Челси» под руководством Маурисио Почеттино прошел «Лестер Сити» (4:2), а «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы победил «Ньюкасл» (2:0).

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Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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