«Манчестер Сити» 20 апреля в Лондоне сыграет против «Челси» в полуфинале Кубка Англии по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли». Начало — в 19.15 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «Манчестер Сити» — «Челси» в прямом эфире можно будет в специальных сообществах в социальной сети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант для просмотра.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Манчестер Сити» — «Челси» с помощью матч-центра «СЭ».

В 1/4 финала Кубка Англии «Челси» под руководством Маурисио Почеттино прошел «Лестер Сити» (4:2), а «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы победил «Ньюкасл» (2:0).

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