«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют 20 апреля в Кубке Англии

«Манчестер Сити» и «Челси» 20 апреля встретятся в матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу в Лондоне. Игра на стадионе «Уэмбли» начнется в 19.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Манчестер Сити» — «Челси» можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие примеры — первая ссылка, вторая ссылка и третья ссылка для просмотра в прямом эфире и бесплатно.

Ключевые события кубкового поединка между «Ман Сити» и «Челси» будут доступны в матч-центре «СЭ».

В 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы победил «Ньюкасл» (2:0), а «Челси» под руководством Маурисио Почеттино прошел «Лестер Сити» (4:2).

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