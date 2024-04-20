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Сегодня, 21:14

«Манчестер Сити» победил «Челси» в полуфинале Кубка Англии

Алина Савинова
Игроки «Манчестер Сити».
Фото AFP
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«Манчестер Сити» одержал победу над «Челси» в полуфинале Кубка Англии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Автором победного гола стал полузащитник горожан Бернарду Силва, который отличился на 84-й минуте игры.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» встретится с победителем пары «Ковентри» — «Манчестер Юнайтед». Матч между небесно-голубыми и «красными дьяволами» пройдет в воскресенье, 21 апреля, и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» является действующим победителем турнира.

Англия. Кубок. 1/2 финала
20 апр, 19:15. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
1:0
Челси
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
3
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