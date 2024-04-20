«Манчестер Сити» победил «Челси» в полуфинале Кубка Англии

«Манчестер Сити» одержал победу над «Челси» в полуфинале Кубка Англии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Автором победного гола стал полузащитник горожан Бернарду Силва, который отличился на 84-й минуте игры.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» встретится с победителем пары «Ковентри» — «Манчестер Юнайтед». Матч между небесно-голубыми и «красными дьяволами» пройдет в воскресенье, 21 апреля, и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» является действующим победителем турнира.