«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Эвертоном»

Сегодня, 20:03
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 1:1.
В первом тайме счет открыл нападающий «горожан» Эрлин Холанн.
Этот гол стал для норвежского форварда 21-м в текущем сезоне АПЛ. Результат Холанна — это наибольшее количество голов, забитых игроком к концу года в одном сезоне АПЛ.
Во втором тайме ничью «Эвертону» принес нападающий Демарай Грэй.
«Манчестер Сити» набрал 36 очков и сохраняет втрое место в турнирной таблице. «Эвертон» набрал второе очко в последних пяти матчах и идет на 16-й строчке (15 очков).