«Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграют в 18-м туре чемпионата Англии в четверг, 26 декабря. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 15.30 по московскому времени.

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После 17 туров «Ман Сити» с 27 очками занимал седьмое место в таблице АПЛ. У «Эвертона» — 16 очков и 15-я строчка. В предыдущем туре «горожане» уступили «Астон Вилле» (1:2) в гостях, команда Пепа Гвардиолы в последних 10 турах чемпионата выиграла лишь трижды. «Ириски» перед этим выездом сыграли вничью с «Челси» (0:0).