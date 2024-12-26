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«Манчестер Сити» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграют в чемпионате Англии 26 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
«Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграют в 18-м туре чемпионата Англии в четверг, 26 декабря.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграют в 18-м туре чемпионата Англии в четверг, 26 декабря. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 15.30 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей АПЛ в России нет. Игры английского футбола в прямом эфире появляются бесплатно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).

Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Эвертон» изучайте в нашем матч-центре.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
26 дек, 15:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Эвертон

После 17 туров «Ман Сити» с 27 очками занимал седьмое место в таблице АПЛ. У «Эвертона» — 16 очков и 15-я строчка. В предыдущем туре «горожане» уступили «Астон Вилле» (1:2) в гостях, команда Пепа Гвардиолы в последних 10 турах чемпионата выиграла лишь трижды. «Ириски» перед этим выездом сыграли вничью с «Челси» (0:0).

ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
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