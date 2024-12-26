«Манчестер Сити» не смог обыграть «Эвертон» и продлил серию без побед до 5 матчей

«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 18-го тура чемпионата Англии— 1:1. За «горожан» гол забил Бернарду Силва, у ливерпульцев отличился Илиман Ндиайе.

На 53-й минуте нападающий «Сити» Эрлин Холанн не реализовал пенальти.

Его команда продлила серию матчей без побед до 5. В последних 13 играх во всех турнирах у действующих чемпионов Англии 1 победа, 9 поражений и 3 ничьи.

После 18 матчей «Манчестер Сити» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. «Эвертон» с 17 баллами в 17 встречах — на 17-м месте.