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Сегодня, 17:25

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Эвертон» и продлил серию без побед до 5 матчей

Владислав Маслов
Корреспондент
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн (№ 9) не реализовал пенальти в матче против «Эвертона».
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 18-го тура чемпионата Англии— 1:1. За «горожан» гол забил Бернарду Силва, у ливерпульцев отличился Илиман Ндиайе.

На 53-й минуте нападающий «Сити» Эрлин Холанн не реализовал пенальти.

Его команда продлила серию матчей без побед до 5. В последних 13 играх во всех турнирах у действующих чемпионов Англии 1 победа, 9 поражений и 3 ничьи.

После 18 матчей «Манчестер Сити» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. «Эвертон» с 17 баллами в 17 встречах — на 17-м месте.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
26 дек, 15:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:1
Эвертон

20
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
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