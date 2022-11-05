«Манчестер Сити» вырвал победу у «Фулхэма». Холанн забил с пенальти в добавленное ко второму тайму время

Сегодня, 19:57
«Манчестер Сити» вырвал победу у «Фулхэма» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 2:1.
В первом тайме счет открыл форвард «Сити» Хулиан Альварес.
В середине первого половины матча красную карточку получил защитник «горожан» Жоау Канселу. После этого «Фулхэм» сумел отыграться усилиями полузащитника Андреса Перейры, который реализовал пенальти.
Однако на пятой добавленной минуте ко второму тайму победу «Манчестеру» принес гол форвада Эрлина Холанна. Он реализовал пенальти в самом конце матча.
«Ман Сити» набрал 32 очка и обошел в турнирной таблице «Арсенал» (31 очко), у которого есть матч в запасе.
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