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«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ, Ковачич сделал дубль

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«Манчестер Сити» дома выиграл у «Фулхэма» в матче 7-го тура чемпионата Англии — 3:2.

Гости открыли счет в первом тайме благодаря точному удару Андреаса Перейры, но «Сити» сравнял еще до перерыва: гол забил Матео Ковачич. Во второй половине игры Ковачич отличился еще раз, оформив дубль, 3-й мяч хозяев на счету Жереми Доку. Перед концом основного времени матча за «Фулхэм» забил Родриго Муньис.

«Манчетстер Сити» с 17 очками занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» после 7 матчей находится на 6-й позиции, набрав 11 баллов.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
05 окт, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:2
Фулхэм

В другой встрече игрового дня «Лестер» победил «Борнмут» со счетом 1:0, в начале 1-го тайма гол забил Факундо Буонанотте.

После 7 матчей «лисы» занимают 15-е место с 6 очками. «Борнмут» — на 13-й позиции с 8 баллами.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
05 окт, 17:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
1:0
Борнмут

ФК Борнмут
ФК Лестер
ФК Манчестер Сити
ФК Фулхэм

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