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Сегодня, 19:02

Хет-трик Холанна помог «Манчестер Сити» обыграть «Фулхэм»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» — 5:1.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче 4-го тура чемпионата Англии — 5:1. Встреча прошла на стадионе «Этихад».

Хет-трик у «горожан» оформил форвард Эрлин Холанн, еще по одному голу забили Хулиан Альварес и Натан Аке. За гостей отличился Тим Рим.

«Манчестер Сити» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Фулхэм» находится на 13-й строчке (4 балла).

В 5-м туре АПЛ «Сити» 16 сентября на выезде встретится с «Вест Хэмом», а «дачники» в этот же день примут «Лутон Таун».

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
02 сент, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
5:1
Фулхэм

Источник: Таблица АПЛ
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Фулхэм
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
7
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
10
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
11
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
12
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
13
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
18
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
 - : -
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