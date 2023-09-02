Хет-трик Холанна помог «Манчестер Сити» обыграть «Фулхэм»

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче 4-го тура чемпионата Англии — 5:1. Встреча прошла на стадионе «Этихад».

Хет-трик у «горожан» оформил форвард Эрлин Холанн, еще по одному голу забили Хулиан Альварес и Натан Аке. За гостей отличился Тим Рим.

«Манчестер Сити» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Фулхэм» находится на 13-й строчке (4 балла).

В 5-м туре АПЛ «Сити» 16 сентября на выезде встретится с «Вест Хэмом», а «дачники» в этот же день примут «Лутон Таун».