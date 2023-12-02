«Манчестер Сити» готов отдать Филлипса в аренду «Ньюкаслу»

«Ньюкасл» планирует переманить полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса во время январского трансферного окна, сообщает 90min.

По данным источника, после того, как Сандро Тонали был дисквалифицирован на весь сезон за нарушение правил игры на ставках, «сороки» ищут усиление в полузащиту. «Ньюкасл» хочет арендовать 28-летнего Филлипса. «Сити» готов принять это предложение, но только если в сделку будет включено опция выкупа.

Филлипс в текущем сезоне сыграл за «горожан» 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.