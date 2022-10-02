«Манчестер Сити» готов предложить Холанну новый контракт на улучшенных условиях

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«Манчестер Сити» намерен подписать новый контракт с нападающим Эрлином Холанном, сообщает The Daily Star.
По данным источника, руководство «горожан» довольно тем, как 22-летний норвежец проявил себя в первых матчах за команду и намерено вознаградить его за это. Вероятно, что новое соглашение будет заключено в мае 2023 года.
Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года. По нынешнему контракту футболист зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым игроком клуба вместе с полузащитником Кевином Де Брейне.
В сезоне-2022/23 Холанн забил 14 голов и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за «Манчестер Сити».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования