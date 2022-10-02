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Сегодня, 02:14

«Манчестер Сити» готов предложить Холанну новый контракт на улучшенных условиях

Иван Торопцев
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» намерен подписать новый контракт с нападающим Эрлином Холанном, сообщает The Daily Star.

По данным источника, руководство «горожан» довольно тем, как 22-летний норвежец проявил себя в первых матчах за команду и намерено вознаградить его за это. Вероятно, что новое соглашение будет заключено в мае 2023 года.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года. По нынешнему контракту футболист зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым игроком клуба вместе с полузащитником Кевином Де Брейне.

В сезоне-2022/23 Холанн забил 14 голов и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за «Манчестер Сити».

Источник: https://www.dailystar.co.uk/sport/football/man-city-erling-haaland-contract-28129014

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⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

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1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

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Зенит
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Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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