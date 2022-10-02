«Манчестер Сити» готов предложить Холанну новый контракт на улучшенных условиях

«Манчестер Сити» намерен подписать новый контракт с нападающим Эрлином Холанном, сообщает The Daily Star.

По данным источника, руководство «горожан» довольно тем, как 22-летний норвежец проявил себя в первых матчах за команду и намерено вознаградить его за это. Вероятно, что новое соглашение будет заключено в мае 2023 года.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года. По нынешнему контракту футболист зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым игроком клуба вместе с полузащитником Кевином Де Брейне.

В сезоне-2022/23 Холанн забил 14 голов и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за «Манчестер Сити».