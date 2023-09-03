«Манчестер Сити» готов предложить Холанну новый контракт с зарплатой в 700 тысяч евро в неделю

«Манчестер Сити» готов предложить новый контракт на улучшенных условиях нападающему Эрлину Холанну, сообщает Mirror.

По данным источника, клуб увеличит зарплату игроку сборной Норвегии почти в два раза. Он будет получать 700 тысяч евро в неделю.

«Сити» предлагает новый контракт форварду, чтобы другие клубы не смогли переманить игрока.

Нынешний контракт игрока с «Сити» действует до лета 2027 года. На данный момент он получает 437 тысяч евро в неделю.