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Сегодня, 11:22

«Манчестер Сити» готов предложить Холанну новый контракт с зарплатой в 700 тысяч евро в неделю

Виктория Кравченко
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» готов предложить новый контракт на улучшенных условиях нападающему Эрлину Холанну, сообщает Mirror.

По данным источника, клуб увеличит зарплату игроку сборной Норвегии почти в два раза. Он будет получать 700 тысяч евро в неделю.

«Сити» предлагает новый контракт форварду, чтобы другие клубы не смогли переманить игрока.

Нынешний контракт игрока с «Сити» действует до лета 2027 года. На данный момент он получает 437 тысяч евро в неделю.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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5
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
6
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
7
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
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 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
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 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
10
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
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 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
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14
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 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
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 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
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1.09 22:00
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 1 : 2
2.09 14:30
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2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 3 : 1
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
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