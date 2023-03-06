Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:39

«Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может в скором времени сменить команду, сообщает Sport.

По информации издания, руководство английского клуба хочет продать футболиста. «Горожане» оценивают португальца в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в услугах футболиста. В зимнее трансферное окно каталонская команда уже обращалась к «Сити» по поводу его покупки и предлагала 70 миллионов евро, но англичане отклонили предложение.

«Барселона» по-прежнему проявляет интерес к португальцу и может летом попробовать вновь заполучить хавбека.

Действующее соглашение Силвы с «горожанами» рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник сыграл за «Манчестер Сити» 37 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.

Бернарду Силва
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малофеева
На российский рынок вышел новый бренд техники из КНР
Подельник подозреваемой в убийстве Дугиной признал вину
Подельник убийцы Дугиной находится в больнице в Москве
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де Хеа — о 0:7 от «Ливерпуля»: «Недопустимо показывать такой результат»

Клопп — о рекорде Салаха по голам за «Ливерпуль» в АПЛ: «Это безумие, невероятное число»