«Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может в скором времени сменить команду, сообщает Sport.

По информации издания, руководство английского клуба хочет продать футболиста. «Горожане» оценивают португальца в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в услугах футболиста. В зимнее трансферное окно каталонская команда уже обращалась к «Сити» по поводу его покупки и предлагала 70 миллионов евро, но англичане отклонили предложение.

«Барселона» по-прежнему проявляет интерес к португальцу и может летом попробовать вновь заполучить хавбека.

Действующее соглашение Силвы с «горожанами» рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник сыграл за «Манчестер Сити» 37 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.