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Сегодня, 08:13

«Манчестер Сити» готов продать Грилиша летом 2024 года

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Фланговый нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш может сменить клуб по окончании сезона-2023/24, сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство «горожан» готово выслушать предложения по 28-летнему футболисту в летнее трансферное окно, поскольку главный тренер команды Хосеп Гвардиола не полностью убежден в игровых качествах вингера.

Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с августа 2021 года. Сумма трансфера из «Астон Виллы» составила 117,5 миллионов евро. Всего за клуб он провел 122 матча, забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Джек Грилиш
Футбол
ФК Манчестер Сити
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