«Манчестер Сити» готов продать хавбека Силву и защитника Лапорта летом

Сегодня, 10:16
В «Манчестер Сити» решили продать двух игроков в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
По информации издания, «горожане» готовы продать полузащитника Бернарду Силву и защитника Эмерика Лапорта.
На португальца уже есть потенциальные покупатели. В услугах игрока заинтересованы несколько клубов Саудовской Аравии и «Барселона».
Нынешний контракт Силвы с клубом рассчитан до лета 2025 года. В 55 матчах сезона 2022/23 28-летний Силва забил семь голов и отдал восемь голевых передач.
В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.