«Манчестер Сити» готов продать хавбека Силву и защитника Лапорта летом

В «Манчестер Сити» решили продать двух игроков в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

По информации издания, «горожане» готовы продать полузащитника Бернарду Силву и защитника Эмерика Лапорта.

На португальца уже есть потенциальные покупатели. В услугах игрока заинтересованы несколько клубов Саудовской Аравии и «Барселона».

Нынешний контракт Силвы с клубом рассчитан до лета 2025 года. В 55 матчах сезона 2022/23 28-летний Силва забил семь голов и отдал восемь голевых передач.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.