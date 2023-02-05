«Манчестер Сити» готов в пять раз увеличить зарплату 18-летнего защитника Рико Льюиса

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«Манчестер Сити» собирается увеличить зарплату защитника Рико Льюиса в пять раза, утверждает Daily Star.
18-летний Льюис завоевал место в основном составе «Сити» в этом сезоне, сыграв уже 15 матчей.
Стремительный прогресс защитника, который находится в системе «горожан» с восьми лет, позволил команде отпустить Жоау Канселу в «Баварию» в январе.
Теперь «Сити» собирается наградить Льюиса новым контрактом, который увеличит зарплату англичанина с текущих 5 тысяч до 25тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Действующий контракт футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2024 года.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования